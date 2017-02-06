اللواء بصبوص لـ”صوت لبنان 93.3″: حركة الاحتجاج داخل سجن رومية تحت السيطرة والمساجين أحدثوا فوضى من داخل غرفهم

darine alameh

اللواء بصبوص لـ”صوت لبنان 93.3″: حركة الاحتجاج داخل سجن رومية تحت السيطرة والمساجين أحدثوا فوضى من داخل غرفهم

 

تعليقات الفيسبوك