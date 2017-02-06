اللواء بصبوص لـ”صوت لبنان 93.3″: حركة الاحتجاج داخل سجن رومية تحت السيطرة والمساجين أحدثوا فوضى من داخل غرفهم

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- اللواءعلي حسن خليل عبر “تويتر”: هي محطة وحدة أكثر منها أي شيء آخر وخرجنا يومها من أجل الوحدة التي ننعم بها اليوم بمواجهة عدوانية إسرائيل لا من أجل الانقسام
- اللواءتمرد وأعمال شغب في مبنى المحكومين ومبنى الاحداث في سجن رومية احتجاجاً على عدم البت بقضية الموقوفين من دون محاكمة
- اللواءصوت لبنان93.3: محاولة فاشلة لاحتجاز أحد العناصر الأمنية في مبنى المحكومين بسجن رومية
- اللواءتجدد الاشكال الذي وقع في منطقة الزاهرية ليل البارحة على خلفية تمزيق صور للوزير السابق اشرف ريفي
- تربية و شبابمتعاقدو الاساسي: لا اضراب السبت وهو يوم تدريس عادي
- نجوم وفنهيثم زيّاد: ملحم زين أفضل فنان و نجوى كرم عمود من أعمدة الأغنية اللبنانية!
- اللواءتوقيفات الجيش خلال شهر: 2718 شخصًا من جنسيات مختلفة
- اللواءالاتحاد العمالي: لاقرار السلسلة وتصحيح الاجور وتعديل قانون الايجارات واطلاق خطة تنموية شاملة
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- اللواءالرئيس عون: لا داعي للخوف من النقاش الذي يرافق البحث في القانون وفي النهاية ستتم الانتخابات ويتابع لبنان مسيرة النهوض التي بدأها قبل 3 أشهر