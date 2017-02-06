اندلاع حريق داخل منزل في بلدة البيسارية – حي يارين نتيجة إحتكاك كهربائي وعمدت عناصر من الدفاع المدني على إخماده

محمّد جابر

اندلاع حريق داخل منزل في بلدة البيسارية – حي يارين نتيجة إحتكاك كهربائي وعمدت عناصر من الدفاع المدني على إخماده

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