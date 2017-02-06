ترامب: سيكون لدينا طائرات ومعدات جوية جديدة

أخبار متفرقة
- اللواءترامب: داعش يهدد أمن بلادنا في الداخل الأميركي
- اللواءآلان عون لـ”المنار”: نحن نحترم أي مكون سياسي في لبنان مهما بلغ حجم تمثيله في البرلمان ولا يمكننا القول بأن النسبية تهمّش الطائفة الدرزية
- اللواءترامب: نحن ملتزمون بأمن حلفائنا وسنقاتل من أجلهم
- اللواءالعريضي لـ”أن.بي.أن.”: نحن من طبقنا الانماء المتوازن في كل المناطق اللبنانية وأثبتنا كلبنانيين بأننا غير جديرين بممارسة الحرية أو إدارة شؤوننا
- اللواءالتحكم المروري: حركة سير كثيفة في شارع الحمرا – بيروت
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