ترامب: نحن ملتزمون بأمن حلفائنا وسنقاتل من أجلهم

أخبار متفرقة
- اللواءترامب: سيكون لدينا طائرات ومعدات جوية جديدة
- اللواءالعريضي لـ”أن.بي.أن.”: نحن من طبقنا الانماء المتوازن في كل المناطق اللبنانية وأثبتنا كلبنانيين بأننا غير جديرين بممارسة الحرية أو إدارة شؤوننا
- اللواءالتحكم المروري: حركة سير كثيفة في شارع الحمرا – بيروت
- اللواءقتيل و5 جرحى بانفجار عبوة ناسفة جنوب شرقي بغداد
- دولياتتخوف نرويجي من تدخل روسي
- اللواءالإصلاح التربويّ المنشود.
- اللواءزلزال بقوة 5.6 درجة يضرب شمال الهند
- دولياتسلسلة ضربات جديدة لقرار حظر السفر ..وترامب يرد
- عربياتالسلطات المغربية تعتقل مزيداً من الخلايا الارهابية
- اللواءالصحة الفلسطينية: إصابتان في القصف الاسرائيلي الذي استهدف خان يونس