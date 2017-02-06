تمرد وأعمال شغب في مبنى المحكومين ومبنى الاحداث في سجن رومية احتجاجاً على عدم البت بقضية الموقوفين من دون محاكمة

darine alameh

تمرد وأعمال شغب في مبنى المحكومين ومبنى الاحداث في سجن رومية احتجاجاً على عدم البت بقضية الموقوفين من دون محاكمة

 

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