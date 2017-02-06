دورية من مكتب مكافحة المخدرات في الجنوب أوقفت الفلسطيني عبدالسلام ج.ق. بجرم تعاطي المخدرات وضبطت في حوزته كمية من مادة الهيرويين.

محمّد جابر

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