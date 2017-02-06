روسيا تعبر عن قلقها من التوتر بين واشنطن وطهران وتقول إنها ستعمل على خفضه

darine alameh

روسيا تعبر عن قلقها من التوتر بين واشنطن وطهران وتقول إنها ستعمل على خفضه

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