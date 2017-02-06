صوت لبنان 93.3: انتشار لعناصر فرع المعلومات داخل سجن روميه وبدء عملية تفاوض لوقف الفوضى

أخبار متفرقة
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- اللواء“التحكم المروري”: حركة المرور كثيفة من مار الياس باتجاه كورنيش المزرعة وناشطة من البربير باتجاه العدلية
- اللواء“التحكم المروري”: جريحان صدماً في محلة أبي سمرا طرابلس
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- اللواءروسيا تعبر عن قلقها من التوتر بين واشنطن وطهران وتقول إنها ستعمل على خفضه
- اللواءعلي حسن خليل عبر “تويتر”: هي محطة وحدة أكثر منها أي شيء آخر وخرجنا يومها من أجل الوحدة التي ننعم بها اليوم بمواجهة عدوانية إسرائيل لا من أجل الانقسام
- اللواءاللواء بصبوص لـ”صوت لبنان 93.3″: حركة الاحتجاج داخل سجن رومية تحت السيطرة والمساجين أحدثوا فوضى من داخل غرفهم
- اللواءتمرد وأعمال شغب في مبنى المحكومين ومبنى الاحداث في سجن رومية احتجاجاً على عدم البت بقضية الموقوفين من دون محاكمة
- اللواءصوت لبنان93.3: محاولة فاشلة لاحتجاز أحد العناصر الأمنية في مبنى المحكومين بسجن رومية
- اللواءتجدد الاشكال الذي وقع في منطقة الزاهرية ليل البارحة على خلفية تمزيق صور للوزير السابق اشرف ريفي