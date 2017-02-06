“صوت لبنان (93.3)”: معلومات عن لقاء قريب سيجمع وزير الدفاع يعقوب الصراف ونظيره السعودي لمتابعة البحث في موضوع دعم الجيش اللبناني

لميا جردلي

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