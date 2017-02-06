علي حسن خليل عبر “تويتر”: هي محطة وحدة أكثر منها أي شيء آخر وخرجنا يومها من أجل الوحدة التي ننعم بها اليوم بمواجهة عدوانية إسرائيل لا من أجل الانقسام

darine alameh

علي حسن خليل عبر “تويتر”:هي محطة وحدة أكثر منها أي شيء آخر وخرجنا يومها من أجل الوحدة التي ننعم بها اليوم بمواجهة عدوانية إسرائيل لا من أجل الانقسام

 

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