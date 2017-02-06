“قوى الأمن”: ضبط 1102 مخالفة سرعة زائدة بتاريخ 5/02/2017

أخبار متفرقة
- حول العالملهذه الأسباب لا يجب أن ترمي بقايا القهوة
- اللواءرائد خوري لـ”صوت لبنان (93.3)”: الموازنة قيد الدراسة ولن يجري البت بها الاربعاء ولا يجب استعجال الامور
- اللواء“الأمن الداخلي”: توقيف 59 مطلوبا بتاريخ 5/02/2017 بجرائم مخدرات وسرقة واحتيال وتزوير
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- اللواءحمادة: المشكلة هي مشكلة اللغة المستعملة في قانون الانتخاب
- اللواءماريو عون لـ”صوت لبنان (100.5)”: اصرار لدى رئيس الجمهورية للوصول الى قانون انتخاب يلبي طموحات اللبنانيي
- اللواءالوزير حمادة لـ “صوت لبنان 100.5”: طلبنا من رئيس الجمهورية امساك الحوار وان يكون النقاش هادئا بعيداً عن التهويل
- اللواءالتحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد جونية من مفرق شننعير باتجاه زوق مكايل
- اللواءبدء إجتماع “أستانة -2” لبحث تثبيت وقف النار في سوريا
- اللواء“التحكم المروري”: تصادم بين سيارتين على طريق البربير باتجاه المتحف والاضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المحلة