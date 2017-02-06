لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني أعلنت الاضراب العام في كل المعاهد والمهنيات غدا الثلاثاء للمطالبة بتحقيق مطالبهم

محمّد جابر

لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني أعلنت الاضراب العام في كل المعاهد والمهنيات غدا الثلاثاء للمطالبة بتحقيق مطالبهم

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