مخابرات الجيش دهمت في صيدا مخيماً للنازحين السوريين عند مجرى نهر سينيق – جنوبي صيدا وأوقفت 7 سوريين لعدم حيازتهم وثائق

محمّد جابر

مخابرات الجيش دهمت في صيدا مخيماً للنازحين السوريين عند مجرى نهر سينيق – جنوبي صيدا وأوقفت 7 سوريين لعدم حيازتهم وثائق

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