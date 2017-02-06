مذكّرة مطلبية من الاتحاد العمالي إلى رئيس الجمهورية: لتصحيح الأجور وإنشاء صندوق للبطالة وتصويب السياسة الضريبية

رفع الاتحاد العمالي العام إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مذكرة مطلبية تحت الرقم 24/2017، شملت القطاعات الإقتصادية والإنتاجية كافة والشؤون الإجتماعية والحياتية، مروراً بقضية النزوح السوري، مقترحاً «اعتماد قاعدة النسبية على المستوى الوطني، إنه المِعبر الأساس لإفساح المجال للمشاركة في تكوين نظام سياسي عصري ومتقدّم، وأن يترافق ذلك مع خفض سنّ الاقتراع إلى 18 عاماً لإشراك الأجيال الشابة في هذه المسؤولية الوطنية وتشجيع المرأة اللبنانية على المشاركة ووضع سقف للإنفاق المالي بما يؤمّن انتخابات نزيهة وشفافة».

وشدد على «ضرورة وأهمية تفعيل دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي من خلال الإسراع في تعيين الهيئة العامة وتعديل قانونه ونظامه الداخلي».

النزوح السوري

تطرق الاتحاد العمالي الى ملف النازحين السوريين ومما قال: يجمع اللبنانيون على أنّ هذه المسألة باتت قنبلة اجتماعية موقوتة إذ يراوح عدد النازحين ثلث اللبنانيين المقيمين وما يشكّله من أعباء معيشية واجتماعية (…) وحسناً خصّصت الحكومة وزارة دولة تعنى بشؤون النازحين لمعالجة هذه المسألة الدقيقة حيث نرى في الاتحاد العمالي العام أنّ عودة النازحين إلى مدنهم وقراهم تستلزم المناخ الآمن وخطة اقتصادية شاملة وحركة إنمائية يساهم فيها المجتمع الاقتصادي الدولي والأمم المتحدة بما يتيح للسوريين الذين نزحوا من بلادهم لأسباب أمنية أو اقتصادية بالعودة إلى ديارهم.

تفاقم الفساد

بات الفساد في إدارات الدولة ومؤسساتها العامة والخاصة ظاهرة تفشّت حتى بلغت حدّ المجاهرة وتبادل التهم على هواء الفضائيات وصفحات الجرائد المحلية وبلغت أدبيات الوظيفة العامة مع الأسف أنّ «اللي استحوا ماتوا»، نحن في الاتحاد العمالي العام لن نضيف، فأجهزة الرقابة والمحاسبة متوفرة والتفتيش المركزي موجود بكل دوائره وديوان المحاسبة متوفر وحتى قانون مساءلة الرؤساء والوزراء والنواب قائم، يبقى أن يصدق الوعد وتتحقّق آمال اللبنانيين بالإصلاح والتغيير لاستعادة الثقة…

قانون الإنتخابات

وفي ما خص قانون الانتخابات يؤيد الاتحاد العمالي العام اعتماد قاعدة النسبية على أن يترافق ذلك مع خفض سنّ الاقتراع إلى 18 عاماً لإشراك الأجيال الشابة في هذه المسؤولية الوطنية وتشجيع المرأة اللبنانية على المشاركة ووضع سقف للإنفاق المالي.

الأجور

إنّ التصحيح الدوري للأجور ليس فقط حقاً للأجراء تفرضه القوانين المرعية الإجراء لاسيما القانون رقم 36/67 (المتعلق بتعيين الحد الأدنى لأجور المستخدمين والعمال ومعدل غلاء المعيشة) والمرسوم رقم 4206 المتعلق (بتشكيل لجنة مؤشر الغلاء) فضلاً عن ميثاق شرف مبرم بين الحكومة والهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام مطلع العام 2012 منعاً لتراكم نسب التضخم ومعدلات غلاء المعيشة بما يؤدّي إلى ثقل تصحيحها على الاقتصاد ممّا يستوجب التصحيح الدوري للأجور، كما أنّ تصحيح الأجور يشكّل أحد أهمّ محفزات نشاط الدورة الاقتصادية ويحدّ من انكماش الأسواق وكساد الإنتاج الوطني.

النظام الضريبي

إنّ النظام الضريبي المعمول به يبقى نظاماً جائراً طالما هو قائم على توسيع قاعدة الضرائب غير المباشرة (رسوم، أسعار خدمات، وضريبة القيمة المضافة TVA ) التي باتت تشكّل أكثر من 80% من إجمالي واردات الخزينة والتي تصيب الأجراء والعمال وذوي الدخل المحدود في أجورهم المتدنية أصلاً وعليه فإن الاتحاد العمالي يرى وجوب: فرض الضريبة التصاعدية على مداخيل وأرباح أصحاب الثروات، وتشديد المراقبة المالية لإنهاء سياسة الدفترين، وفرض العقوبات الجزائية في كافة المهن المتفلتة وإقفال الشركات والمؤسسات الوهمية، وستعادة الأملاك وإعادة النظر جذرياً بالسياسات الضريبية.

الضمان الاجتماعي

كما طالب الاتحاد المباشرة على تصحيح نسب الاشتراكات في فرعي المرض والأمومة والتقديمات العائلية والتعليمية، التزام الدولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي والمبادرة إلى تسديد المتوجب عن أجرائها في الإدارة والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة.

الصرف الوظيفي

في اطار عمليات الصرف دعا الاتحاد العمالي العام إلى التشدّد في تطبيق أحكام المادة 50 من قانون العمل وجعل بنودها حصرية مع مضاعفة نسب التعويض الإضافي، وتطبيق القوانين مرعية الإجراء على جميع العمال غير اللبنانيين أسوةً بالعامل اللبناني، وإنشاء صندوق للبطالة يتمّ تمويله من فرقاء الإنتاج الثلاثة بما يؤمّن الحد الأدنى من كلفة العيش وتدريب وتأهيل العمال لإيجاد فرص عمل جديدة، و تفعيل وتطوير المؤسسة الوطنية للاستخدام، وتعزيز وتفعيل دور اللجنة التحكيمية ومجالس العمل التحكيمية.

قانون الإيجارات

طالب الاتحاد العمالي العام بإجراء التعديلات المناسبة على قانون الإيجار الجديد بما يؤمّن مصلحة المستأجر والمالك.

كما طالب الاتحاد بإقرار سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام وحماية القطاعات المنتجة لاسيما القطاعين الزراعي والصناعي وتفعيل دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي وإقرار خطة وطنية شاملة للنقل العام وإرساء سياسة صحية وطنية تؤمن حق الاستشفاء لكافة اللبنانيين.