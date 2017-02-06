نائب في البرلمان التونسي: لا يراد الكشف عن حقيقة اغتيال بلعيد والبراهمي

النائبة في مجلس نواب الشعب التونسي مباركة البراهمي: لا يراد الكشف عن حقيقة اغتيال بلعيد والبراهمي

البراهمي: مسار قضيتي اغتيال بلعيد والبراهمي واضح وقد جرت في زمن حكم الاخوان المسلمين بالشراكة مع الليبراليين