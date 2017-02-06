وزيرة التنمية الادارية البريطانية للـ”ال بي سي”: 58 بالمئة من مساعدات مؤتمر لندن للبنان ذهبت للمنحى الانساني فيما الباقي لتعليم النازحين السوريين

darine alameh

وزيرة التنمية الادارية البريطانية لـ”ال بي سي”: 58 بالمئة من مساعدات مؤتمر لندن للبنان ذهبت للمنحى الانساني فيما الباقي لتعليم النازحين السوريين

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