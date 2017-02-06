وفد “اللقاء الديمقراطي” يلتقي الرئيس سليمان في هذه الاثناء

أخبار متفرقة
- اللواءوهّاب عبر “تويتر”: ما علاقة قهوجي بملف أصبح بعهدة القضاء وهو في مخفر المديرج ليرسل مخابراته للمداهمة
- اللواءالجميّل: نريد أن نعرف إذا كان لبنان بلد قبائل أو بلداً ديمقراطياً
- اللواءالجميّل: الدائرة الفردية تؤمن التمثيل الأفضل إلا إذا منا نريد مجلس “ملّي” لكل طائفة
- اللواءالجميّل: نريد قانوناً على قياس الشعب اللبناني يؤمن المساواة بين اللبنانيين
- اللواءالجميّل: الستين معدلاً هو لتوزيع الحصص بطريقة معدّلة
- اللواءالنائب سامي الجميل: نرفض ان يبقى قانون الانتخاب الحالي فقانون الستين يضرب صحة التمثيل ولا يحتوي الإصلاحات السياسية المطلوبة
- اللواءالجميّل: الانتخابات على الستين هي توزيع مقاعد ضمن اتفاق سياسي مسبق
- اللواءالجميّل: كل ما يقال هو “رماد في العيون” للوصول إلى الستين
- اللواءالجميل: الستين يكرس المحادل ويمنع الإصلاحيين والأحزاب الجديدة من الوصول
- اللواءالجميّل: المطلوب إصلاحات كالأوراق المطبوعة سلفا والكوتا النسائية