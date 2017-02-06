وهاب : موقف ترامب من التطرف يعجبني وكذلك موقفه من سوريا أما بالنسبة لإيران فلا اعتقد انه يستطيع الغاء الاتفاق النووي

أخبار متفرقة
- مناطقسعد يستقبل “رابطة آل قبرصلي”
- ثقافةإطلاق أمسيات الموسيقى الأوكرانية
- اللواءالمفتي دريان التقى وفد “المركز الشبابي للحوار” ومراد
- بيئة وبلدياتالطقس غائم وارتفاع في الحرارة
- اللواءالكنيست الإسرائيلي يصدق بالقراءة الثانية على قانون يقر سلب الأراضي الفلسطينية
- امن وقضائياتبصبوص استقبل الجمل ووفداً بيروتياً
- امن وقضائياتالجيش: تطبيق الـ LAF Shieldبخدمة المواطنين
- مناطقسفارة فلسطين تقبّلت التعازي بشحادة
- بيئة وبلدياتبحث والسفير الصيني سُبُل تطوير العلاقات عيتاني عرض والخطيب معالجة نفايات بيروت
- امن وقضائياتقطع طرقات بعلبك تضامناً مع المطلوبين