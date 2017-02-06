وهاب : موقف ترامب من التطرف يعجبني وكذلك موقفه من سوريا أما بالنسبة لإيران فلا اعتقد انه يستطيع الغاء الاتفاق النووي

محمد عمر

وهاب : موقف ترامب من التطرف يعجبني وكذلك موقفه من سوريا أما بالنسبة لإيران فلا اعتقد انه يستطيع الغاء الاتفاق النووي

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