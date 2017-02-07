أبو الغيط : شرعنة إسرائيل للاستيطان سرقة ومعاداة للسلام

أخبار متفرقة
- امن وقضائياتهذا ما اعلنته عائلة ارناؤوط عن مقتل ابنها
- اللواءاوكرانيا تستدعي السفير الألماني احتجاجاً على تصريحه حول دونباس
- اللواءبوتين يصادق على مشروع إنشاء خط “السيل التركي” للغاز الطبيعي
- اللواءوفاة سوري إختناقاً واصابة مواطنه جراء تنشقهما مادة الفحم في معيان – جبيل
- اقتصادتراجع في اسواق الخليج وصعود للمؤشر المصري
- اللواءعلوش لـ”أخبار اليوم”: قانون الإنتخابات مسألة صعبة ومعقّدة وقــد يمدّد المجلس الحالي لنفسه لكن هذه الخطوة غير دستورية
- اللواءميركل: لا يمكن رفع العقوبات المفروضة على روسيا لأن الوضع على الأرض في أوكرانيا غير مقبول
- اللواءعباس: نقل السفارة الأميركية الى القدس ينسف عملية السلام
- اللواءهولاند يدعو الحكومة الإسرائيلية لإلغاء قانون يسلب أراضي الفلسطينيين لصالح الاستيطان
- اللواءسعيد عبر تويتر: ادانة ضم الاراضي الفلسطينية من قبل السلطات الإسرائيلية عمل اخلاقي قبل ان يكون فعل سياسي