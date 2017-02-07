إسرائيل تقر قانونا يتيح بناء وحدات استيطانية على أراضي فلسطينية خاصة في الضفة الغربية

أخبار متفرقة
- عربياتبالصور-العفو: إعدام الآلاف في “مسلخ بشري” بسوريا
- لبنانباسيل: عيب يسجل علينا اننا ما زلنا محكومين بقانون 1960
- اللواءرئيس الوزراء العراقي: عملية تحرير غرب الموصل ستبدأ قريبا والبغدادي يعيش في عزلة
- مناطقالدفاع المدني: مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق في مناطق عدة
- اللواءوزير التربية بعد لقائه شمعون: “مصالحة الجبل” كُرست يوم اغتيل داني شمعون ووقفنا موحدين إلى جانب نعشه وأي محاولة تقسيمية للجبل لن تمرّ.
- حول العالماحصل على الجنسية السويسرية بإتباع هذه الارشادات!!!
- نجوم وفنماريتا الحلاني : “وضع اللمسات الأخيرة على أغنيتي الجديدة اشتقتلك”
- اللواءمحكمة أميركية تستمع اليوم الى مداولات حول قرار الرئيس دونالد ترمب الخاص بالمهاجرين
- اللواءموجة ثلوج كثيفة تضرب سياتل بالولايات المتحدة وتتسبب بانقطاع التيار الكهربائي وإغلاق المدارس
- لبناناختراق شركة سوليدير لتجنيد أحد موظفيها..الامن العام يُحبط عملا ارهابيا