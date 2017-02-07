إسرائيل تقر قانونا يتيح بناء وحدات استيطانية على أراضي فلسطينية خاصة في الضفة الغربية

دلال ديب

إسرائيل تقر قانونا يتيح بناء وحدات استيطانية على أراضي فلسطينية خاصة في الضفة الغربية

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