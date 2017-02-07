الحريري: وصلنا لآخر المائة متر من وضع قانون الإنتخاب

أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أنه متفق مع رئيس الجمهورية ميشال عون على أنه «لن يكون هناك انقسام بعد اليوم على مستوى الحكم، لافتا إلى أنه على اتصال يومي مع رئيس الجمهورية للتباحث في مختلف القضايا والمشاكل التي يواجهها لبنان».

كلام الرئيس الحريري جاء خلال استقباله مساء أمس في السراي الحكومي أعضاء المجلس الأعلى لطائفة الروم الكاثوليك برئاسة نائبي الرئيس الوزير ميشال فرعون ومطران طرابلس أدوار ضاهر والمجلس الأبرشي لأبرشية بيروت للروم الكاثوليك برئاسة المطران سليم بسترس، وتسلم منهم مذكرة تضمنت مطالب الطائفة.

في بداية اللقاء، تحدث المطران بسترس فهنأ الرئيس الحريري، ليس على تشكيل الحكومة فحسب، وإنما أيضا على المبادرة المهمة التي قام بها لإنهاء الشغور الرئاسي وانتخاب الرئيس عون، متمنيا له التوفيق في مهماته وعودة عمل المؤسسات والاستقرار السياسي.

وتحدث الرئيس الحريري أمام الوفد شاكرا له هذه الزيارة وتطرق إلى المرحلة السياسية الجديدة في لبنان فأكد التزام الحكومة بإنجاز قانون جديد لانتخابات، وقال: «لقد قطعنا شوطا بعيدا في هذا الاتجاه».

أما في ما يتعلق بمطالب الطائفة، فقال الرئيس الحريري: «كل الطوائف لها حقوق ولا بد من تلبيتها من ضمن واقعنا اللبناني على مختلف المستويات، وقد تراكمت مشاكل كثيرة خلال السنوات الماضية، ونحن حريصون على لها».

وخاطب الحضور قائلا:» أنا ألتقي مع طائفة الروم الكاثوليك في الاعتدال الذي تمثله، لأن الاعتدال هو المدخل لحل ومعالجة جميع المشاكل والقضايا في لبنان».

بعد اللقاء، تحدث الوزير فرعون فقال: «هنأنا الرئيس الحريري، على الحوار السياسي الواسع الذي أمّن إعادة تفعيل المؤسسات وانتخاب رئيس للجمهورية وتكليف الرئيس الحريري وتأليفه الحكومة واستعادة الثقة والآمال الكبيرة على هذه الحكومة، وأكدنا على ضرورة الاتفاق على قانون انتخاب يؤمن بحسب المادة 24 من الدستور تمثيلا صحيحا لجميع الشرائح والمناطق اللبنانية. وقد كان دولته متفائلا بأننا وصلنا إلى آخر مائة متر إن شاء الله لوضع هذا القانون».

وأضاف: «كذلك كانت هناك بعض المطالب التي يسميها البعض كاثوليكية، فيما نسميها نحن مطالب مرتبطة بمسائل وطنية. فمثلا هناك المجلس الاقتصادي الاجتماعي الذي يعني جميع اللبنانيين والقطاعات الاقتصادية، وهناك مؤسسة أمن الدولة التي يديرها بالفعل كاثوليكي ولكنه جهاز مهم وله دور كبير على صعيد الأمن ككل، كما تباحثنا في مسألة منطقة القاع الحدودية التي تتعرض لمخاطر وأزمة كبيرة جدا، ونحن مع ورشة العمل التي سيدعمها الرئيس الحريري لإيجاد الحلول لكل هذه المسائل».

وتابع: «الطائفة الكاثوليكية ليست لديها مطالب خاصة بها، وهي عادة طائفة الحوار والانفتاح والتواصل ومطالبها دائما على صلة بأمور وطنية أو مؤسساتية. هناك بعض التوزيعات الإدارية مثل السلك القضائي والسلك الدبلوماسي اللذين هما بحاجة إلى استكمال، ونأمل أن تكون هناك في هذه الحكومة ورشة تعيينات وتفعيل المؤسسات بشكل عام».

وختم قائلا: «لقد أردنا أن نعبّر عن آمالنا الكبيرة بعمل دولته الذي يهتم بكل الشرائح وكل المناطق والطوائف، وهمه هو الهم الوطني، ونؤكد في هذه الفترة بالذات على ضرورة تضافر الجهود والتنسيق من أجل المصلحة الوطنية بشكل عام. ونأمل في القريب العاجل أن يكون هناك قانون انتخاب وتكون هناك موازنة وسياسة موحدة تجاه النازحين السوريين لما فيه مصلحة لبنان الوطنية».

كما التقى الرئيس الحريري النائب السابق فارس سعيد وعرض معه المستجدات والأوضاع العامة.

وكان الرئيس الحريري التقى مساء الاحد، في «بيت الوسط» رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع يرافقه الوزير ملحم رياشي في حضور الوزير غطاس خوري ونادر الحريري.

وتناول اللقاء عرض اخر المستجدات السياسية محليا واقليميا والإتصالات الجارية بخصوص قانون الانتخابات، بحسب ما افاد المكتب الاعلامي للرئيس الحريري الذي اوضح انه الاتفاق على وجوب الوصول بأسرع وقت ممكن الى مشروع قانون جديد للانتخابات يحظى بتوافق الكتل السياسية ويأخذ بعين الاعتبار هواجس جميع الأطراف.

واستقبل الرئيس الحريري قبل ظهر امس في السراي الحكومي سفيرة قبرص في لبنان كريستينا رافتي، ثم استقبل وفدا من جمعية تراخيص الامتياز برئاسة شارل عربيد الذي قال: شكرنا الرئيس الحريري على دعمه لقطاعنا، وكانت مناسبة اطلعناه خلالها على المبادرة التي اطلقناها” branding Lebanon “ والتي تهدف الى وضع استراتيجية وطنية لبناء وتدعيم وحماية العلامة الفارقة وهي «لبنان» , ونحن نأمل ان يصبح هذا المشروع مشروعا وطنيا وقد سمعنا من الرئيس الحريري كلاما مشجعا حول اهمية ان تشارك كل الوزارات والقطاع الخاص في هذا المشروع.

كما استقبل الرئيس الحريري سفير ارمينيا في لبنان سامفيل مكرتشيان وجرى عرض للعلاقات الثنائية بين البلدين.

وكان الرئيس الحريري قد استقبل رئيس بلدية صيدا محمد السعودي وعرض معه اوضاع المدينة ومطالبها.

ثم التقى رئيس مجلس ادارة طيران السرق الاوسط السيد محمد الحوت واطلع منه على اوضاع الشركة.

ومساءً استقبل الرئيس الحريري في السراي الحكومي وفدا من نقابة أصحاب مصانع الرخام والغرانيت والمصبوبات الأسمنتية ومقالع حجر التزيين برئاسة النقيب نزيه نجم، الذي اوضح انه «ابلغ الرئيس الحريري عن الإغراق الحاصل لمصانعنا وللسوق اللبنانية، الإغراق الحاصل من سوريا للترابيع المنشورة والمفصّلة والتي تباع على الطرقات وفي الورش، والإغراق الحاصل بواسطة الحاويات القادمة من مصر بأسعار أقل من زهيدة، ومن الصين والبلدان الأوروبية».

وختم قائلا: «نود أن نشكر دولة الرئيس على موقفه، وهو رجل الصناعة الأول، وهو موقف لم يفاجئنا، وإن شاء الله من الآن فصاعدا سيأخذ الصناعي مكانته ولا أحد سيقف في طريقه. مهمتنا أو نوصل الصناعة اللبنانية كي تكون كلفتها ككلفة أي صناعة في العالم، مدعومة بكل ما يمكن للدولة أن تدعمه، إن كان بالضرائب أو بالحوافز».