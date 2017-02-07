الرياشي لـ”الجديد”: الجلسة بوجود بري لها نكهة خاصة ونتمنى له السلامة العاجلة

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- اللواءابي رميا لـ”المنار”: نحن امام مفترق طرق خطير مع بدء انتهاء المهل القانونية دون التوصل الى قانون انتخابي جديد
- اللواءمجدلاني لـ”المنار”: القانون المختلط عاد الى واجهة البحث مجددا بعد وصول المفاوضات الى حائط مسدود
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