السبهان للـmtv: العوائق التي كانت تمنع قدوم السعوديّين الى لبنان أصبحت من الماضي وتمّ اختيار السفير السعودي الجديد

دلال ديب

السبهان للـmtv: العوائق التي كانت تمنع قدوم السعوديّين الى لبنان أصبحت من الماضي وتمّ اختيار السفير السعودي الجديد

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