المرصد السوري: 26 قتيلا من بينهم مدنيون في غارات استهدفت مواقع لجبهة {فتح الشام} في إدلب

دلال ديب

المرصد السوري: 26 قتيلا من بينهم مدنيون في غارات استهدفت مواقع لجبهة {فتح الشام} في إدلب

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