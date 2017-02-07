المفتي دريان التقى وفد “المركز الشبابي للحوار” ومراد

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى أمس، وفداً من “المركز الشبابي للحوار بين الأديان والثقافات” برئاسة رئيس تحرير جريدة “اللواء” الأستاذ صلاح سلام.

وبعد اللقاء تحدّثت محاسن حدارة بإسم الوفد فقالت: “وضعنا المفتي في انطلاق ورش الحوار بين الشباب قطعا لدابر الفتن ومخططات الإرهاب والإساءة الى الأديان، وأخذنا توجيهاته ومباركته، فقد جئنا الى دار الفتوى باختلافنا وتنوعنا شبانا وشابات، لأننا تعبنا من الطائفية والمذهبية والعصبية بحجة الدين، ونريد أن نكون الواحة في وسط الصحراء حيث سنكتب عن السلام لمن يحب القراءة، وسنرفع صوت الوحدة لمن يحب الإصغاء، وسنصور خطاب الحضارة الإنسانية لمن يحب أن يرى”.

وأضافت: “سنقول لهذا الشرق الذي ينزف ألما بسبب التطرف العنيف إن وسطيتنا عماد ديننا ومسيحيتنا هي قوتنا، وأكدنا للمفتي دريان أننا سنعمل كخلية النحل لنشر ثقافة السلام محليا وعربيا ودوليا، وسنجول على المدارس والجامعات والإعلام كي نقول إن الاختلاف قوة وحكمة، وقلنا للمفتي “جئنا إليكم كي تبارك مسيرتنا ونرجو منكم النصح””.

واستقبل المفتي دريان أيضا، رئيس “حزب الاتحاد” الوزير السابق عبد الرحيم مراد يرافقه عضو المكتب السياسي في الحزب هشام طبارة.

وبعد اللقاء، قال مراد: “زيارتنا للمفتي هي لاستشارته والتشاور في القضية المطروحة حاليا على الساحة اللبنانية، وهي قضية الانتخابات النيابية والاستحقاق الانتخابي القادم الذي نأمل ان يتم بالتوقيت المحدد له دون أي تأجيل، وبالنسبة للقانون كما هو معروف اعتقد ان قانون الستين حسبما يقال دفن، وبالتالي المطلوب قانون جديد، هذا القانون الجديد حسب الطائف يجب ان يكون عادلا، ولا يكون عادلا حسب التقسيمات التي تطرح، او المشاريع التي طرحت مؤخرا، لا يوجد فيها شيء من العدالة، وحرام ان نظلم الرأي العام اللبناني بأنه عندما تأتي هذه المشاريع القوانين نترحم على المشروع السابق الذي هو مشروع الستين، ولذلك يجب ان تكون هناك مساواة بين كل الناخبين لكي ينتخبوا بالمساواة، لا يجوز ان ينتخب احد على أكثري وآخر ينتخب على نسبي”.

وتمنى مراد ان “يصلوا في الموعد المحدد من دون أي تأجيل او فراغ الى إقرار قانون عادل، لأن الرئيس عون أكد انه لن يقبل بالتمديد، وطبعا بالنسبة للفراغ، اعتقد ان الرئيس يحاول التهديد به”.

واستقبل المفتي دريان لجنة جامع القادر في خلدة برئاسة احمد مرعي، وحضور المدير العام للأوقاف الإسلامية الشيخ الدكتور محمد أنيس إروادي.

وبعد اللقاء، قال مرعي: “أطلعنا المفتي دريان على آخر المستجدات في مسألة بناء “مركز وجامع القادر” في خلدة، وأبدى المفتي كل التشجيع والرعاية والاهتمام في بناء دور العبادة والمراكز الاجتماعية والصحية، وأخذنا بتوجيهاته للسير بها والعمل بمقتضاها لإحياء هذه السنة النبوية في مجتمعنا الإسلامي”.