الميليشيات تشن حملة دهم واسعة في صنعاء وتعتقل المئات بدعوى تعاونهم مع المقاومة الشعبية

أخبار متفرقة
- دولياتالقبض على راهب بوذي أخفى “ما لا يمكن تخيله”
- عربياتاجتماع ثالث بأستانا هذا الشهر لتنظيم مهام مشتركة بسوريا
- نجوم وفنأحمد ماضي يرد على هيثم زيّاد : مفكرك أصلي طُلعِت تنك إنت وبرنامجك
- دولياتإسرائيل تشرعن الاستيطان.. والرئاسة الفلسطينية تدين
- عربياتبالصور-العفو: إعدام الآلاف في “مسلخ بشري” بسوريا
- اللواءإسرائيل تقر قانونا يتيح بناء وحدات استيطانية على أراضي فلسطينية خاصة في الضفة الغربية
- لبنانباسيل: عيب يسجل علينا اننا ما زلنا محكومين بقانون 1960
- اللواءرئيس الوزراء العراقي: عملية تحرير غرب الموصل ستبدأ قريبا والبغدادي يعيش في عزلة
- مناطقالدفاع المدني: مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق في مناطق عدة
- اللواءوزير التربية بعد لقائه شمعون: “مصالحة الجبل” كُرست يوم اغتيل داني شمعون ووقفنا موحدين إلى جانب نعشه وأي محاولة تقسيمية للجبل لن تمرّ.