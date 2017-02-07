النائب فادي الهبر من عين دارة:كل المجتمع الجبلي صوت واحد،لا لمعمل الاسمنت ولا لتشويه الطبيعة

دلال ديب

النائب فادي الهبر من عين دارة:كل المجتمع الجبلي صوت واحد،لا لمعمل الاسمنت ولا لتشويه الطبيعة

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