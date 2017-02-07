باسيل: ليس هناك طبقة سياسية مسؤولة انما شعب اختارها وعندما يجدد لها يكون مسؤولاً عن خياره

محمّد جابر

باسيل: ليس هناك طبقة سياسية مسؤولة انما شعب اختارها وعندما يجدد لها يكون مسؤولاً عن خياره

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