بريطانيا تعليقاً على مذبحة صيدنايا: لا مكان للأسد كرئيس

وصف وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون تقرير “منظمة العفو الدولية”، الأخير بشأن الإعدامات في سجن صيدنايا بـ”المثير للإشمئزاز”. وعبر جونسون عن استيائه الشديد من الحقائق، الذي كشفها التقرير عن الجرائم التي ترتكبها الحكومة السورية بحق المعتقلين، معتبراً أنّ مسؤولية الرئيس السوري بشار الأسد عن العدد المهول من الضحايا “تحرمه أيّ مستقبل محتمل في سوريا”، بينما طالب الائتلاف السوري المعارض بفتح أبواب السجن أمام المراقبين الدوليين.