رغيد الوفاء والإنفتاح

عرفته في مظاهرات تأييد ثورة الجزائر.

صادقته في مسيرة النضال الفلسطيني والعمل الفدائي بعد نكسة حزيران 1967.

ثم ترافقنا على دروب العمل الوطني والقومي، هو من خلال موقعه في حزب البعث، وأنا من خلال مواكبتي الإعلامية، لتلك المرحلة الذهبية في الحركة القومية العربية.

تلقى عدّة تهديدات في مطلع الحرب القذرة عام 1975، قبل أن يتعرّض لمحاولة اغتيال فاشلة، غادر على اثرها البلد، نتيجة قرار الرفاق في الحزب، قاصداً لندن، ومنها إلى جامعة أوكسفورد.

في الجامعة لم تشغله الدراسات العليا، عن هموم الوطن. فعمد مع زميل له إلى تأسيس مركز الدراسات اللبنانية في الجامعة البريطانية العريقة، وسرعان ما أصبح هذا المركز مقصداً للسياسيين والدبلوماسيين والاعلاميين الذين اهتموا بمتابعة الحرب اللبنانية وتشعباتها الإقليمية.

ومع عودة السلام إلى ربوع الوطن، عاد الرغيد إلى بيروت التي أحب، وإلى رفاقه وأصدقائه، والى منابر الفكر القومي النظيف في سيّدة العواصم.

يا رغيد الوفاء والانفتاح، سنفتقد هدوءك في الأزمات، وتبصّرك وبُعد نظرك في الملمات، وإطلالاتك الليلية المفاجئة على مكاتب «اللواء».

رغيد الصلح مناضل آخر من رموز النهضة القومية يغادرنا في هذا الزمن العربي الرديء.