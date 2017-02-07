شهيب خلال وقفة تضامنية مع أهالي عين دارة: بسبب أعمال آل فتوش بات ضهر البيدر سهل البيدر وأملنا كبير بهذه الحكومة التي وعدت بحماية البيئة

دلال ديب

شهيب خلال وقفة تضامنية مع أهالي عين دارة: بسبب أعمال آل فتوش بات ضهر البيدر سهل البيدر وأملنا كبير بهذه الحكومة التي وعدت بحماية البيئة

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