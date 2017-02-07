شهيب من عين دارة: ما يجمعنا ابعد من الحسابات السياسية الضيقة

أخبار متفرقة
- اللواءشهيب خلال وقفة تضامنية مع أهالي عين دارة: بسبب أعمال آل فتوش بات ضهر البيدر سهل البيدر وأملنا كبير بهذه الحكومة التي وعدت بحماية البيئة
- ميدياكيف علق الحريري على غياب بري..؟
- اللواءوقفة تضامنية مع أهالي بلدة عين دارة وبلديتها وبلديات الجوار استنكارا للحملة التي يتعرضون لها
- اللواءمقتل 12 شخصا في تفجير انتحاري استهدف المحكمة العليا الأفغانية في كابل
- اللواءمياه بيروت: عطل على خط الجر الرئيسي في النقاش
- ميدياماذا قال خليل لبري بعد خروجه من المستشفى؟
- نجوم وفنزياد برجي يهدي جديده “حبيبي” الى جمهوره في عيد الحب
- اللواءجريح نتيجة حادث تصادم بين مركبة ودراجة نارية في محلة طريق الجديدة شارع البستاني
- اللواءحمادة: وقعت قرارا بالحاق 2171 أستاذ ثانوي متعاقد بكلية التربية
- اللواءالمرصد السوري: 26 قتيلا بينهم مدنيون في غارات على مقار لجبهة فتح الشام في شمال سوريا