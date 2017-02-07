فرنجية عرض مع كاغ القضايا الراهنة

أخبار متفرقة
- اللواءحادث سير بين سيارة فولفو وسيارة هوندا على جادة نبيه بري في صيدا ادى الى سقوط ثلاثة جرحى
- دولياتمهاجم اللوفر يتحدث لأول مرة.. ويعلن هويته
- اللواءوصول وزير الطاقة سيزار أبي خليل إلى بلدة عين الداره تضامنا مع الأهالي
- اللواءالمرصد السوري: 26 قتيلا من بينهم مدنيون في غارات استهدفت مواقع لجبهة {فتح الشام} في إدلب
- دولياتواشنطن تسلم أوروبا نسخة سرية من تقرير”هجمات الهاكرز”
- اللواءالنائب فادي الهبر من عين دارة:كل المجتمع الجبلي صوت واحد،لا لمعمل الاسمنت ولا لتشويه الطبيعة
- اللواءوزارة الدفاع الروسية تنفي صحة تقارير إعلامية بأن طائراتها الحربية قصفت مدينة إدلب السورية
- اللواءالسبهان للـmtv: العوائق التي كانت تمنع قدوم السعوديّين الى لبنان أصبحت من الماضي وتمّ اختيار السفير السعودي الجديد
- اللواءشهيب خلال وقفة تضامنية مع أهالي عين دارة: بسبب أعمال آل فتوش بات ضهر البيدر سهل البيدر وأملنا كبير بهذه الحكومة التي وعدت بحماية البيئة
- اللواءشهيب من عين دارة: ما يجمعنا ابعد من الحسابات السياسية الضيقة