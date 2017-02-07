مجلس الوزراء السعودي: حادث الفرقاطة الإرهابي تطوّر خطير يهدد الملاحة الدولية

وصف مجلس الوزراء السعودي، الذي انعقد برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس تعرض فرقاطة سعودية أثناء قيامها بدورية مراقبة غرب ميناء الحديدة لهجوم إرهابي من قبل زوارق انتحارية تابعة للميليشيات الحوثية، بالتطور الخطير الذي يهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر، ويؤثر على تدفق المساعدات الإنسانية والطبية للميناء والمواطنين اليمنيين.

ونوه المجلس بشجاعة طاقم السفينة، مؤكداً أن مثل هذا الحادث لن يثني قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن عن مواصلة عملياتها العسكرية، حتى تحقيق هدفها الرئيس وهو مساعدة الشعب اليمني والحكومة الشرعية في استعادة الدولة وحماية مقدراتها من الميليشيات الانقلابية.

وعبّر المجلس عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين لحادث التفجير الذي وقع في شارع البديع بمملكة البحرين، وللهجومين اللذين استهدفا مصلين في مسجد بمدينة كيبيك شمال شرقي كندا، ودورية أمنية عند مدخل متحف اللوفر في باريس، مجدداً موقف المملكة الثابت الرافض للإرهاب والتطرف، ودعواتها لتضافر الجهود الدولية لمكافحته والقضاء عليه .

على صعيد آخر بحث ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي آخر المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية.

جاء ذلك أثناء استقبال الرئيس هادي، الأمير محمد بن سلمان، في مقر إقامته بالرياض، مساء أمس الاول حيث تسلم من الرئيس اليمني رسالة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وفي بداية الاستقبال، حمّل الرئيس اليمني ولي ولي العهد شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على دعمه للحكومة والشعب اليمني والجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية ودول التحالف لإعادة الشرعية في اليمن.

(واس)