مكاري لـ”المنار”: جلسة مساءلة الحكومة تجربة جديدة وجيدة وبري سيكررها

محمّد جابر

مكاري لـ”المنار”: جلسة مساءلة الحكومة تجربة جديدة وجيدة وبري سيكررها

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