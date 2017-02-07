ميركل: لا يمكن رفع العقوبات المفروضة على روسيا لأن الوضع على الأرض في أوكرانيا غير مقبول

darine alameh

ميركل: لا يمكن رفع العقوبات المفروضة على روسيا لأن الوضع على الأرض في أوكرانيا غير مقبول

 

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