وفاة سوري إختناقاً واصابة مواطنه جراء تنشقهما مادة الفحم في معيان – جبيل

محمّد جابر

وفاة سوري إختناقاً واصابة مواطنه جراء تنشقهما مادة الفحم في معيان – جبيل

تعليقات الفيسبوك