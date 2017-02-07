وفاة سوري إختناقاً واصابة مواطنه جراء تنشقهما مادة الفحم في معيان – جبيل

أخبار متفرقة
- اقتصادتراجع في اسواق الخليج وصعود للمؤشر المصري
- اللواءعلوش لـ”أخبار اليوم”: قانون الإنتخابات مسألة صعبة ومعقّدة وقــد يمدّد المجلس الحالي لنفسه لكن هذه الخطوة غير دستورية
- اللواءميركل: لا يمكن رفع العقوبات المفروضة على روسيا لأن الوضع على الأرض في أوكرانيا غير مقبول
- اللواءعباس: نقل السفارة الأميركية الى القدس ينسف عملية السلام
- اللواءهولاند يدعو الحكومة الإسرائيلية لإلغاء قانون يسلب أراضي الفلسطينيين لصالح الاستيطان
- اللواءسعيد عبر تويتر: ادانة ضم الاراضي الفلسطينية من قبل السلطات الإسرائيلية عمل اخلاقي قبل ان يكون فعل سياسي
- اللواءقاسمي: على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه سياسات اسرائيل التوسعية
- اللواء“حزب الله” يدين قانون سلب الأراضي الفلسطينية الخاصة الذي أقرّه الكنيست الإسرائيلي.
- اللواءالفرزلي لـ”أخبار اليوم”: متانة الحكم تكون على أساس إنتاج قانون سيادي
- عربياتالسفارة الأمريكية تحذر من هجمات محتملة على فنادق بغداد