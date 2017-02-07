وقفة تضامنية مع أهالي بلدة عين دارة وبلديتها وبلديات الجوار استنكارا للحملة التي يتعرضون لها

دلال ديب

وقفة تضامنية مع أهالي بلدة عين دارة وبلديتها وبلديات الجوار استنكارا للحملة التي يتعرضون لها

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