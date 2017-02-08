إتحاد بلديات زغرتا باشر بترميم القسم الاكثر تضررا من جدار الدعم في كفرياشيت

محمّد جابر

إتحاد بلديات زغرتا باشر بترميم القسم الاكثر تضررا من جدار الدعم في كفرياشيت

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