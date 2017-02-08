إصابات بالهلع والذعر في صفوف المستوطنين بعد إطلاق الصواريخ من سيناء على إيلات.

محمد عمر

إصابات بالهلع والذعر في صفوف المستوطنين بعد إطلاق الصواريخ من سيناء على إيلات.

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