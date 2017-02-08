البلدية الإسرائيلية للقدس المحتلة تصادق على بناء 180 وحدة استيطانية جديدة (العربية)

دلال ديب

البلدية الإسرائيلية للقدس المحتلة تصادق على بناء 180 وحدة استيطانية جديدة (العربية)

تعليقات الفيسبوك