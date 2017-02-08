البنك الدولي وشركة بوتاش التركية يوقعان على اتفاقية لإقراض الأخيرة مبلغ 400 مليون دولار لتمويل مشروع خطوط نقل الغاز الطبيعي (الأناضول)

لميا جردلي

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