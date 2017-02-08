البيت الأبيض: سنواصل العمل وتقوية علاقاتنا الدبلوماسية مع اليمن

darine alameh

البيت الأبيض: سنواصل العمل وتقوية علاقاتنا الدبلوماسية مع اليمن

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