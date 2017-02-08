الجميّل: نشجع الاستثمار العربي في لبنان لانه دافع للإقتصاد اللبناني وللدول الخليجية دور اساسي بانعاش الاقتصاد اللبناني تاريخيا

لميا جردلي

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