الجيش السوري الحر يسيطر على تلال استراتيجية في مدينة الباب شمال سوريا بدعم من القوات التركية في إطار عملية درع الفرات

دلال ديب

الجيش السوري الحر يسيطر على تلال استراتيجية في مدينة الباب شمال سوريا بدعم من القوات التركية في إطار عملية درع الفرات

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