الحريري ترأس اجتماع لجنة النفايات وإلتقى المفتي الشعار ومجلس الخصخصة

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساء امس في السراي الحكومي مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار على رأس وفد من دار الافتاء وتناول اللقاء شؤوناً انمائية ومطالب عاصمة الشمال.

وكان الرئيس الحريري قد اجتمع مع الامين العام للمجلس الاعلى للخصخصة زياد حايك في حضور المستشار مازن حنا وجرى عرض لموضوع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشاريع انتاج الكهرباء عن طريق القطاع الخاص.

وعند الساعة السابعة ترأس الرئيس الحريري اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة دراسة ملف النفايات حضره نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني والوزراء نهاد المشنوق، حسين الحاج حسن، علي حسن خليل، يوسف فنيانوس، سيزار ابي خليل، عناية عزالدين ،طارق الخطيب ورئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر والامين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليلفل.

بعد الاجتماع الذي استمر لغاية الساعة التاسعة إلا ربعاً قال الوزير الخطيب انه تقرر عقد اجتماع آخر للجنة في الثامن عشر من الشهر الحالي لاستكمال البحث.

من ناحيته، أشار الوزير الحاج حسن إلى أن الاتجاه حالياً هو لاعتماد خيار المحارق لمعالجة مشكلة النفايات.

وكان الرئيس الحريري قد استقبل وزير الزراعة غازي زعيتر يرافقه الفنان عبد الحليم كركلا.