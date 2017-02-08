الرئيس ميشال عون يلتقي الرئيس سعد الحريري

أخبار متفرقة
- اللواءفرعون: الموازنة تحتاج لوقت طويل وعلى مجلس الوزراء وضع يده على موضوع قانون الانتخابات
- اللواءفنيانوس قبيل جلسة الحكومة: لدينا ملاحظات عدة على مشروع الموازنة
- اللواءقطع اوتوستراد زحلة أمام كلية الحقوق للمطالبة بإنشاء جسر للمشاة تفاديا لحوادث السير
- اللواءالجيش: طائرة استطلاع اسرائيلية خرقت اجواء الجنوب والبقاع وعكار
- اللواءعلي قانصو قبيل جلسة مجلس الوزراء: نحن لسنا مع زيادة الضريبة على القيمة المضافة 1 في المئة
- عربياتسوريا تعليقا على تقرير إعدامات صيدنايا: يريدون “الإساءة لسمعتنا” الدولية
- اللواءقاسم هاشم : جلسة مساءلة الحكومة امس اسست لما هو مطلوب ان يستمر في المسألة السياسية من حيث الرقابة والمساءلة للحكومة
- اللواء“الدفاع المدني”: اخماد حريق شب في اكوام من النفايات واعشاب يابسة في وادي شحرور
- لبنانالامطار والثلوج قادمة…هل هناك عواصف قطبية باردة!؟
- اللواءالرئيس عون يلتقي في هذه الأثناء وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق