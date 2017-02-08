السبهان جال في وسط بيروت: الخليجيّون عائدون

جال وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان في وسط بيروت، وتحديداً في ساحة النجمة، وشارع المعرض، حيث كان المجلس النيابي منعقداً في جلسة مساءلة للحكومة، والتقى خلال جولته، والتي شملت استراحة في بعض المقاهي يرافقه القائم بأعمال السفارة السعودية في بيروت وليد بخاري عدداً من النواب، ولا سيما رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لدى وصوله إلى المجلس والنائب بهية الحريري.

وأكد الوزير السبهان، خلال الجولة على عودة السيّاح السعوديين والخليجيين إلى لبنان وقال في حديث متلفز: «نتمنى أن تكون العوائق التي كانت تقف أمام حضور السيّاح السعوديين والخليجيين إلى بيروت، قد أصبحت من الماضي ويأتوا من جديد الى بلدهم الثاني لبنان.

ونفى رداً على سؤال، عمّا إذا كان يعرف اسم السفير السعودي الجديد، لكنه أكد ان القيادة السعودية اختارت السفير المناسب، وقال: «نحن هنا لمتابعة ما تمّ الاتفاق عليه في القمة السعودية – اللبنانية بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون والأمور تتجه بين البلدين إلى الأمام.

وزار الموفد السعودي مساء أمس الرئيس نجيب ميقاتي في دارته، وعرض معه العلاقات الثنائية بين لبنان والمملكة العربية السعودية والوضع في المنطقة.