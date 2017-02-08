المتحدث باسم الرئاسة التركية: ننسق مع روسيا لتجنب مواجهة مع النظام السوري

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- اللواءوزير المال علي حسن خليل عبر “تويتر”: أهنىء اللبنانيين جميعا والموارنة بالأخص بعيد القديس مار مارون.عسى أن تشمل شفاعته لبنان
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- اللواءالجميل بعد لقاء السبهان: يهمنا أن تعود العلاقات الدبلوماسية مع الخليج إلى طبيعتها لكي نحمي اللبنانيين الموجودين هناك ونشجع الاستثمار بلبنان
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