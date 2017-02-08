النائب بطرس حرب أجرى اتصالاً برئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع معزياً إياه بوفاة والدته

محمّد جابر

النائب بطرس حرب أجرى اتصالاً برئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع معزياً إياه بوفاة والدته

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